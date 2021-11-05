قائد شرطة الشارقة يطلع على نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية للربع الثالث من عام 2021 بشرطة الشارقة وذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع إدارة الأداء المؤسسي, الذي عُقد بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر الاجتماع العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

واستعرض الاجتماع نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الثالث من العام الجاري وأثرها ضمن مؤشرات الأجندة الوطنية ومناقشة سبل التطوير للحد من الجريمة إلى جانب عرض عدد من الدراسات التحليلية لكل مؤشر.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات الاستراتيجية وذلك لدورها البارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بجهود الموظفين المبذولة في تطبيقهم لمعايير إدارة الأداء المؤسسي بكل كفاءة واحترافية ما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية، موجهاً باستمرارية تنفيذ الخطط ومضاعفة الجهود في كافة مجالات العمل الشرطي من أجل تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

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