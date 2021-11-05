شرطة عجمان تنال اعتماد مختبر الابتكار

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على شهادة اعتماد مختبر الابتكار من المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقاً للمواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار.

ليصبح المختبر ضمن مختبرات الابتكار المعتمدة عالمياً ومستوفياً للمواصفات العالمية، وأول جهة شرطية على مستوى الدولة تحصل على الاعتماد.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان شهادة الاعتماد من الدكتور طارق الخياط المدير التنفيذي لشركة رواد التميز للاستشارات الإدارية، الوكيل المعتمد للمعهد العالمي (GINI)، بحضور سعادة العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وسعادة العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق الابتكار، والسادة مدراء الإدارات وأعضاء فريق الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان.

دعم

وأكد قائد عام شرطة عجمان أهمية دعم البنية التحتية للابتكار في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للحكومة في جعل الابتكار من الأولويات الداعمة للتحسين والتطوير والجاهزية للمستقبل لتحقيق خطة الخمسين ومئوية الإمارات واستراتيجية جودة الحياة الوطنية لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات.

وقال إن شرطة عجمان تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز الابتكار كونه من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق النهضة في التقنية والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم في التكنولوجيا والتقنية، إضافة إلى أن تشجيع ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي هو من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى شرطة عجمان لتحقيقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز