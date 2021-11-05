المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية.

محمد بن راشد وجوكو ويدودو أثناء تبادل ثاني الزيودي وبيني واووروىتو اتفاقية تعاون

محمد بن راشد وجوكو ويدودو يشهدان تبادل سلطان بن سليم و رضا ويراكوسوماه اتفاقية تعاون

محمد بن راشد والرئيس الإندونيسي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

وشملت تبادل مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مع مركز التعليم والتدريب بوزارة خارجية جمهورية إندونيسيا، وتبادلها معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، مع ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا بشأن التعاون في مجال نظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، تبادلها معالي خالد محمد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر، تبادلها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع الجنرال لوهوت بينزار باندجايتان، وزير تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسي، كما تم تبادل وثيقة تصديق على اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووثيقة تصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، وتبادلها معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، التي قامت بدورها كذلك بتبادل المذكرات الخاصة بتعديل ترتيب ممر السفر الآمن مع معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.

تفاهم

وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية الإندونيسية، وتبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مع بيني واووروىتو، الرئيس التنفيذي للوكالة الإندونيسية.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بي تي جارودا إندونيسيا وطيران الإمارات، وتبادلها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، مع أرك طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا.

كذلك تم تبادل مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية إطار الاستثمار المشترك بين هيئة إندونيسيا للاستثمار وصندوق أبوظبي للنمو وتبادلها خليفة محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للصندوق، مع رضا ويراكوسوماه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي قام بدوره كذلك بتبادل اتفاقية حول تحالف استراتيجي لتطوير الموانئ مع سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية.

شراكة

وتبادل الجانبان اتفاقية تعاون وشراكة بين مبادلة للبترول وبي تي كيلانج بيرتامينا الصناعية وتبادلها منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لمبادلة للبترول مع جوكو بريونو، الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا الإندونيسية، كما جرى تبادل اتفاقية حول مشروع تطوير اللوحات الشمسية بين شركة مصدر وشركة بيرتامينا للطاقة المتجددة، وتبادلها محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، مع نيكي ويدياواتي، الرئيس التنفيذي للشركة الإندونيسية.

وجرى كذلك تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة (G42) وشركة سمارت تيليكوم تبادلها بينج تشياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وفرانكي ويدجاجا، الرئيس التنفيذي لشركة بيوفارما، ومذكرة تفاهم بين حياة بيوتك وشركة بيوفارما تبادلها منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «G42» وهونستي بسيير الرئيس التنفيذي لشركة بيوفارما.

ويعد اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي توقع أن يحقق اقتصادها نمواً قوياً قد تصل نسبته إلى 4.4% خلال العام 2021، وقد ترتفع إلى 5 بالمئة خلال العام 2022 مع تراجع معدلات عدم الثقة في العالم واتساع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تحمل السوق الإندونيسية فرصاً واعدة كونها من أهم الأسواق الناشئة حول العالم، فيما يصنف البنك الدولي إندونيسيا في الترتيب العاشر بين أكبر الأسواق العالمية من ناحية القوة الشرائية، حيث تعد إندونيسيا رابع دول العالم من حيث عدد السكان بإجمالي يزيد على 270 مليون نسمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز