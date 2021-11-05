موظفو خط الدفاع الأول في «صحة»: ممتنون للحصول على الإقامة الذهبية

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أعرب موظفو شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن شكرهم العميق وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمكرمة سموه بمنح الإقامة الذهبية لأبطال خط الدفاع الأول وأسرهم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجّه بمكافأة أبطال خط الدفاع الأول بمنحهم وأسرهم الإقامة الذهبية. (أبوظبي ـ البيان)

إذ تشمل الفئات المؤهلة أسر العاملين في الخطوط الأمامية الذين ضحّوا بأرواحهم خلال أداء واجبهم، والمتميزين من الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول والذين ساهمت جهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال الجائحة.

وأكد سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أهمية هذه المبادرة في تأكيد التزام دولة الإمارات بدعم وتمكين موظفي القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية وتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وقال: «تواصل قيادتنا الرشيدة نهجها المتميز في تعزيز ثقافة العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية لإلهام وتحفيز وتكريم كل من يعمل ويتفانى من أجل دولة الإمارات. وأود في هذه المناسبة أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمنحه التأشيرة الذهبية لأبطالنا المتفانين في خط الدفاع الأول عرفاناً بجهودهم وإيثارهم وإخلاصهم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع. هؤلاء هم أبطالنا الحقيقيون ويستحقون منّا كل الدعم والتقدير لتضحياتهم المستمرة من أجل خدمة وطننا الحبيب».

اعتزاز

واحتفاءً بهذه المبادرة، عبّر أبطال خط الدفاع في شركة «صحة» عن مشاعر الفرح والاعتزاز بمنحهم أهلية الحصول على الإقامة الذهبية.

وقال الدكتور جمال الدين القطيش، مدير إدارة طبية، الأشعة التداخلية والجلطات الدماغية في مستشفى توام: «أتقدم بإسمي وبإسم الكادر الطبي بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هذه المكرمة لمنحنا الإقامة الذهبية، هذه الإقامة التي عززت الاستقرار والطمأنينة في نفوسنا، ونشكر سموه على تقديم الدعم والمساعدة للكادر الطبي وخط الدفاع الأول في هذا البلد في دولة الإمارات».

وبدورها، قالت الدكتورة هالة أبو زيد أحمد أبو زيد مدير إدارة طبية، أقسام العناية المركزة الطبية/‏الجراحية في مستشفى توام «لقد وجدت كل الدعم والرعاية والتقدير أثناء محاربة الجائحة، كوني من ضمن منظومة الأطباء والقطاع الصحي الذين كانوا في المقدمة لمحاربة هذا الوباء، ومساعدة أهل دولة الإمارات، هذا الدعم الذي مكنني من متابعة عملي بكل أمان وراحة نفسية. أشكر أصحاب السمو الشيوخ وحكومة دولة الإمارات لتقديم الإقامة الذهبية لخط الدفاع الأول، وقد أسعدني الحظ أن أكون من ضمن الأطباء الذين حصلوا عليها».

شكر

وعبر الدكتور عمار الشبلي مدير قسم طبي، استشاري طب الأطفال في مستشفى توام: أود أن أتوجه بأخلص عبارات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقيادتنا الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية لمنح الأطباء الإقامة الذهبية تكريماً لتضحياتهم، وأتشرف أن أكون أحد المستفيدين من هذه الإقامة، فقد أحسسنا حقاً بالتقدير بحصولنا على هذا الامتياز وازداد شعورنا بالاستقرار في وطننا الثاني.

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