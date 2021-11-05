«كهرباء الشارقة» تبحث ووفد فنلندي التعاون بمشروعات المياه والأنظمة الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال لقائها مع وفد فنلندي فرص التعاون في مجالات التخزين الجوفي للمياه والأنظمة الذكية لإدارة الطلب على المياه ونظام الربط الإلكتروني والتحكم والمراقبة للمحطات والنمذجة الهيدروليكية لشبكات النقل والتوزيع وأنظمة التبريد المركزي وأنظمة الحماية الذكية للخزانات وكفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعبدالله الشامسي المدير التنفيذي وعدد من مديري الإدارات بمقر الهيئة.. بيكا فوتيلاينن سفير التجارة والتنمية في وزارة الخارجية الفنلندية ووفد من رجال الأعمال وممثلي عدد من الشركات الفنلندية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة.

تفعيل

وأكد السويدي أن الهيئة تعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لتطبيق أفضل الممارسات وإعداد وتطوير إستراتيجية مستقبلية لمشروعات المياه والطاقة في إمارة الشارقة لمواجهة الطلب المتنامي عليها وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

واستعرض السويدي خلال اللقاء محاور استراتيجية الهيئة ومشروعاتها خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن دراسة شاملة لشبكة المياه ووضع الخطط المناسبة لتطويرها لتناسب التطورات والاحتياجات المستقبلية للإمارة وتطوير عمليات النقل والتوزيع لضمان وصول المياه لجميع المناطق ووضع الحلول المناسبة لتقليل الفاقد من شبكات التوزيع وتحديد المشاريع المستقبلية لتطوير الشبكة والتحكم والمراقبة الذكية لشبكة المياه.

وأكد حرص الهيئة على التعاون مع الشركات العالمية والخبرات والكفاءات الفنلندية في مشروعات التطوير التي تنفذها الهيئة، مرحباً بمشاركة رجال الأعمال والشركات الفنلندية في مختلف مشاريع الهيئة وتدريب الكوادر البشرية على أفضل الممارسات.

تعاون

من جانبه، أكد بيكا فوتيلاينن رغبة الشركات الفنلندية في تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والمشاركة في المشروعات المستقبلية لتعزيز قطاع المياه والطاقة والمبادرات البيئية وتطبيق الأنظمة الذكية في مجالات العمل.

واستعرض عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الفنلندية خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها الشركات وخبراتها في مجالات التخزين الجوفي للمياه والأنظمة الذكية للتحكم والمراقبة وإدارة الطلب على المياه وأحدث أنظمة الحماية الذكية والنمذجة الهيدروليكية لشبكات النقل والتوزيع ومشروعات ومبادرات الحفاظ على البيئة.

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