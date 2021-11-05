إطلاق فعاليات وورش عمل لتعزيز قدرات المبرمجين

المصدر: دبي - وام

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أطلق البرنامج الوطني للمبرمجين بالتعاون مع «مايكروسوفت» سلسلة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية المدعومة بإمكانات وقدرات سحابة مايكروسوفت Azure لتعزيز قدرات المبرمجين وإعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تأمين المستقبل الرقمي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة وتعزيز مكانتها وجهة عالمية وبيئة حاضنة للمبرمجين وأصحاب المواهب.

وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم «الإمارات تبرمج» الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاحتفاء بالمبرمجين والإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.

ويهدف يوم «الإمارات تبرمج» إلى توفير منصة للمبرمجين وأصحاب المواهب والمهارات المستقبلية في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة والاحتفاء بإنجازاتهم والتعريف بمنجزات دولة الإمارات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والبرمجة وتبني استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي بحكومة دولة الإمارات أن تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة يمثل أولوية في منظومة عمل حكومة دولة الإمارات لتعزيز تبني وتطوير الحلول والمشاريع والمبادرات المدعومة بتقنيات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

وقال ابن غالب إن تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية بالتعاون مع «مايكروسوفت» الرائدة في مجال البرمجة والتكنولوجيا الحديثة يأتي في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم التحول الرقمي والبرمجة في الدولة وضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» الذي يحتفي بالمبرمجين وإنجازاتهم ودورهم في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وأكد سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات أهمية تمكين أصحاب المواهب والمهارات المستقبلية في مختلف مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم واحتضان أفكارهم المتميزة ومشاريعهم الابتكارية وتحويلها إلى واقع ملموس ودعم مشاركتهم في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال توظيف أدوات البرمجة وتطبيقاتها في تعزيز مسيرة التنمية العالمية وهو ما ينسجم مع الاحتفاء بيوم «الإمارات تبرمج».

جهود

وقال حشيش: نفخر بشراكتنا مع «البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي» ورحلته في دعم جهود التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل وهو ما تهدف إليه سلسلة الفعاليات وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تشارك فيها مايكروسوفت لتعزيز مهارات وخبرات المبرمجين وخلق المزيد من الفرص المهمة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بما يضمن دفع خطط الدولة وأجندتها الرقمية.

وتركز المبادرة على تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل بالاستفادة من قدرات سحابة مايكروسوفت Azure لبناء قدرات المبرمجين وتسليط الضوء على أفكارهم ومشاريعهم التطويرية ومكافأة كبار المبرمجين الذين يساهمون في إيجاد حلول رقمية مبتكرة إضافة إلى تحفيز المؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا لدفع طموحاتها الرقمية وروح ريادة الأعمال لديهم في مختلف القطاعات.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة يحمل شعار «الإمارات تبرمج» للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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