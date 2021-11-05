لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها مع الفلبين

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، اجتماعها الأول، لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مع المجلس المشترك، لمكافحة الاتجار في جمهورية الفلبين.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع، الذي عقد افتراضياً، فيصل عيسى لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية ممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، فيما ترأست وفد جمهورية الفلبين إميلين فيلار وكيل وزارة العدل.

وأكد لطفي في كلمته عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع دولة الإمارات بالفلبين، منوهاً بأهمية انعقاد مثل تلك الاجتماعات لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والتي من شأنها تحقيق فرص أكبر للتصدي لهذه الجريمة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الأول عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تعزز الجهود الوطنية، وتحقيق أفضل الممارسات المبذولة في مجال الاتجار بالبشر، ومن أهمها بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في تبادل المعلومات ذات الصلة بعمليات الإتجار، بالإضافة إلى مبادرات دعم ضحايا الاتجار وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الجانب الفلبيني بالجهود الحثيثة والمبادرات، التي تقدمها دولة الإمارات، والدور البارز الذي تبذله من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة.

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