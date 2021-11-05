محمد بن زايد يستقبل رئيس إندونيسيا

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة علاقات البلدين الصديقين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، والخطوات المشتركة لتعزيزها ودفعها إلى الأمام.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الإندونيسي في بداية اللقاء - الذي عقد في قصر البحر - ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتمنياته لإندونيسيا الصديقة وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء بحضور طحنون بن زايد

وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها .

وأكد الجانبان قوة العلاقات الثنائية ومتانتها، والتطلع المشترك إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية استضافة دولة الإمارات معرض " إكسبو 2020 دبي " في تعزيز رسالتها والقيم الإنسانية المشتركة في التواصل والتلاقي بين ثقافات العالم وشعوبه وحضاراته بجانب تعريف الدول بخبراتها التنموية وخصوصياتها التاريخية ومميزاتها الثقافية إضافة إلى مشاركة إندونيسيا المتميزة كونها بلداً ينعم بوفرة الموارد المستدامة وتنوعها.

محمد بن زايد وجوكو ويدودو خلال اللقاء بحضور طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا .

وقد زار فخامة الرئيس الإندونيسي جزيرة الجبيل - منطقة غابات القرم "المانجروف " - حيث قام بزراعة شجرة القرم التي تحظى باهتمام في دولة الإمارات لدورها في الحفاظ على البيئة.

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