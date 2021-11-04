فعالية تدريبية بمعهد سانز لمعالجة فجوة المهارات الأمنية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، عن فعالية تدريبية تقام حضورياً وعبر الإنترنت في الفترة من 6 إلى 25 نوفمبر 202. وتهدف الفعالية التفاعلية إلى معالجة فجوة المهارات الأمنية بدول مجلس التعاون.

ويتضمن البرنامج تسع دورات تغطي نطاقاً واسعاً من الأساليب التكتيكية للتعامل مع الأمن السيبراني. تتنوع المهارات المقدمة خلال البرنامج من المهارات التأسيسية الموحدة إلى الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وتقييم جوانب القصور في البنية الأمنية للمؤسسة وإجراء اختبارات الاختراق الناجح ومشاريع القرصنة الأخلاقية.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: بالتزامن مع تسارع العمل عن بعد بسبب الجائحة، شهدت التهديدات السيبرانية تطوراً سريعاً في منطقة الخليج العربية مما زاد الحاجة إلى تحديث الأساليب الأمنية المؤثرة في الوقت الذي يستغلّ فيه المجرمون السيبرانيون هذه الخطوة لتنفيذ الهجمات على الشبكات. ومن خلال المشاركة وتطبيق الدروس المستفادة من الدورات التدريبية مثل سانز الخليج 2021، ستكون المؤسسات مهيّأة بشكل أفضل للكشف عن الاختراقات الأمنية ومواجهتها حتى قبل أن تتمكن من التصعيد والتسبب بانقطاع الأعمال«.

وأظهر أحدث تقرير لاستقصاء التهديدات، والذي نشرته شركة»تشك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" في أغسطس 2021، أن المؤسسات في دولة الإمارات وحدها شهدت على الأقل تطفلاً واحداً بينما استهدفت بالهجمات بمتوسط 295 مرة في الأسبوع خلال الأشهر الستة الماضية. ويعزى ذلك إلى الفجوة في مهارات الأمن السيبراني لدى قوة العمل في تلك المؤسسات. كما أن الجائحة أدت إلى نشوء توجه ملموس ومستمر نحو التحول الرقمي لدى المؤسسات في دول الخليج العربية، ولهذا فلا بد من التعامل مع تلك الفجوة ومعالجتها لتتمكن الشركات من مواصلة التحول الرقمي بنجاح.

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