سعيد بن طحنون يشيد بجهود مستشفى 57357 في التخفيف عن الأطفال المرضى بالسرطان

المصدر: العين - وام

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استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان - في استراحته بمنطقة الهير وفداً من مستشفى 57357 لسرطان الأطفال ومستشفى ميديكلينك، بحضور الدكتور سالم الدرمكي مستشار وزير الصحة والدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال وجو هازل مدير العمليات في ميديكلينك أبوظبي والعين وفيليب تايلر مدير مستشفيات ميديكلينيك في العين وعدد من كبار الشخصيات.

وقال: «إننا نسير على نهج المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة في تلبية كل الحالات المرضية والصعبة داخل الدولة وخارجها لتلبية المستحقين للمساعدات ليتسنى لنا تقديم أفضل الطرق العلاجية لهم».

وأشاد بالجهود التي يبذلها مستشفى 57357 للتخفيف عن الأطفال المرضى بالسرطان.. وقال إن المستشفى يمثل قصة نجاح حقيقية لهذا المشروع الإنساني الرائد.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يعتبر كياناً اقتصادياً فقط بل هو كيان يرتبط بالمجتمع الذي ينتسب إليه ويسهم في نهضته.

واطلع والحضور من الدكتور شريف على الخدمات العلاجية التي يقدمها مستشفى سرطان الأطفال بمصر للمرضى باعتباره مؤسسة إنسانية لتخفيف معاناة الأطفال المصابين بالمرض وأسرهم ومدهم بالأمل إضافة إلى الدعم الذي تقدمه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لمستشفى57357 لسرطان الأطفال.

وأوضح شريف أن نشاط المستشفى يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي التطوير المستمر من خلال تطبيق العلم ونشر التوعية والوقاية ضد السرطان ونظراً لجودة الخدمة الطبية المجانية التي يقدمها المستشفى ارتفعت نسبة الشفاء إلى 73.4 بالمائة حيث ازداد الإقبال عليه من جميع أنحاء العالم مما تطلب إقامة مشروعات توسعية حتى تستطيع استقبال أكبر عدد من المرضى.

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