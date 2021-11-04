شرطة عجمان تحتفي بيوم العلم بتجديد الولاء للقيادة والوطن

المصدر: عجمان - وام

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احتفت القيادة العامة لشرطة عجمان أمس برفع العلم في مقر القيادة وفي مختلف إدارات ومراكز الشرطة في الإمارة.

ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان العلم، وفق البروتوكولات المتبعة، أمام مبنى القيادة العامة على ألحان معزوفة السلام الوطني للدولة بمشاركة فرقة حرس العلم، وحضور عدد من المدراء العامين ومدراء الإدارات و كبار الضباط في شرطة عجمان.

وقدم التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة وجدد لسموه وللوطن الولاء، والعهد على استكمال مسيرة التنمية والبناء في دولتنا الحبيبة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد قائد عام شرطة عجمان المكانة الرفيعة التي يحتلها العلم الإماراتي في قلب المواطنين وكل من يقيم على أرض الإمارات الحبيبة.. موضحاً أنه رمز للسلام والأمان، والإرث الذي تسلمناه من قائد الدولة ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يتوارثه الأجيال ونحافظ من خلاله على مكتسبات الوطن ودعم تنميته المستدامة.

كما نظمت فعاليات في مختلف إدارات شرطة عجمان ومراكز الشرطة كإدارة المرور والدوريات ومركز شرطة المدينة الشامل، وشاركت لجنة الشرطة النسائية أطفال روضة الحياة فرحتهم بالاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، متمنين دوام التقدم والازدهار والتطور لوطننا الغالي سائلين المولى عز وجل أن يديم له نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يبقى علم الإمارات رمزاً للسلام وشامخاً في جميع المحافل.

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