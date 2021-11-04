تفعيل نظام الرصد الرقمي للمركبات المنتهية الترخيص برأس الخيمة الأحد المقبل

المصدر: البيان

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سيتم تفعيل نظام الرصد التقني للمركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين في رأس الخيمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأكد العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أن تدشين هذا النظام يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية في التحول الذكي في جميع الخدمات المقدمة وتنظيم وتحسين ضبط المخالفات المرورية .

وذكر أن رصد وتحرير المخالفة سيتم بعد 40 يوماً من انتهاء ترخيص المركبة حيث سيتم توقيع الغرامة المقررة بالقانون الاتحادي المروري والبالغة 500 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط سوداء ، مبينا أنه تم توزيع كاميرات الرصد في مختلف الشوارع والمواقع الحيوية على مستوى رأس الخيمة التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات لضبط المخالفة منها .

وأهاب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة خلال مشاركته في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلام الحكومي وهيئة إذاعة رأس الخيمة بجمهور السائقين وملاك المركبات الإسراع إلى تجديد التراخيص المنتهية للحيلولة دون التعرض للمخالفة والمساءلة القانونية وما يترتب عليها من اجراءات يتم توقيعها بحق المركبات المخالفة.

من جانبه أوضح العقيد عمر الطنيجي نائب مدير إدارة الخدمات الالكترونية والاتصالات أن كاميرات رصد مراقبة المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين تتمتع بدرجة عالية من الدقة والجودة تفوق نسبتها الـ 95 بالمئة في رصد المركبات المارة، فضلا عن قدرتها على معالجة وقراءة لوحات أرقام السيارات ديناميكياً وفق نظام القراءة الرقمية ANPR مما يسهم في ضبط ورصد المركبات المستهدفة بوضوح تام .

وذكر أن القراءة الرقمية للوحات المركبات لا يتطلب معالجة مركزية حيث يتم ارسال المعلومات المتوفرة عبر شبكة خاصة للخادم الرئيسي بينما يتم اخضاع هذه المعلومات للتدقيق البشري في المرحلة الأخيرة للتدقيق عليها قبل الترحيل النهائي تجنباً لأية أخطاء ، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق في تطبيق منظومة المدينة المرقمة أمنياً مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالإمارة وفي مقدمتها هيئة الحكومة الالكترونية فضلا عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي وفرت كل أشكال الدعم المطلوب في إطار العمل تحت مظلة وزارة الداخلية .

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