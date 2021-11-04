الوطني للأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

وقال المركز في بيانه اليومي إن طقس الغد سيكون رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س والموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 01: 54 والجزر الأول عند الساعة 19: 33 والجزر الثاني عند الساعة 07:11 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند 22:37 والجزر الاول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 34 26 95 30

دبي 33 24 90 35

الشارقة 33 22 95 25

عجمان 33 24 90 30

أم القيوين 33 22 95 25

رأس الخيمة 32 23 90 35

الفجيرة 31 24 95 30

العين 34 23 90 35

ليوا 35 24 95 25

الرويس 32 23 90 30

السلع 34 24 90 30

دلما 30 25 85 35

طنب الكبرى 32 27 80 25

طنب الصغرى 32 27 80 25

أبو موسى 32 26 85 30

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