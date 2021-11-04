مواطن يحوّل بيته إلى مزرعة مائية لإنتاج الخضروات والفواكه

المصدر: عجمان- أسامة أحمد ، تصوير: أحمد عبيد

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تمكن المواطن عبيد حميد الشامسي من تحويل جانب من مساحة بيته إلى مزرعة مائية لإنتاج الخضروات المتنوعة والفواكه، إذ تنتج مزرعته على مدار العام أنواعاً مختلفة من الورقيات، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات في بيته ويوزع على الأصدقاء والمعارف، ونجح في تحويل هوايته بمجال الزراعة إلى عمل في تصميم وتنفيذ البيوت المحمية الخاصة بالزراعة المائية، كما ابتكر أنظمة حديثة تجعله يتابع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة داخل البيوت المحمية الخاصة بالزراعة المائية عن طريق هاتفه المتحرك، كما يشارك بتنظيم الورش التدريبية للتعريف بالزراعة المائية وكيفية عمل البيوت المحمية.

زراعة مائية

وقال عبيد الشامسي: هوايتي المفضلة الزراعة بأشكالها المختلفة، فمنذ سبع سنوات شرعت في الاطلاع حول كيفية تصميم البيوت المحمية لإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية وتهيئة الأجواء المناسبة لنوعية المحاصيل الزراعية المختلفة، موضحاً أنه قام في منزله بمنطقة الصفيا بتصميم بيت محمي زوده بأجهزة التبريد وتركيب مراوح خاصة لتقليل نسبة الرطوبة وضبط درجات الحرارة وربط جميع الأجهزة عن طريق الهاتف المتحرك لمتابعة نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة داخل البيت المحمي.

وذكر الشامسي بأنه اعتمد نظام الزراعة المائية التي توفر نسبة 95% من المياه ويتم امتصاص نسبة 5% من المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أنه قام بتصميم البيت المحمي داخل حاوية كبيرة الحجم وعمل داخلها أرفف ثلاثة طوابق وجعل أسفلها الأجهزة والمعدات الخاصة بوضع شبكة توزيع المياه لري المزروعات وبغرض كسب مساحات أكبر من المنتجات الزراعية، كما يتم استخدام نسبة قليلة من أسمدة عضوية لزيادة الإنتاج.

إنتاج الشتلات

وأفاد الشامسي بأنه يقوم بزراعة الفواكه مثل التين والعنب وأنواع الخضروات المختلفة وعلى مدار العام ينتج المنتجات الزراعية المختلفة ولا يتوقف الإنتاج بموسم معين حسب الزراعة التقليدية، مشيراً إلى أن البيوت المحمية يمكن التحكم في درجات الحرارة المطلوبة ونسبة الرطوبة الخاصة بالمنتج الزراعي عن طريق الزراعة المائية، كما يقوم بإنتاج الشتلات المتنوعة للفواكه.

ويعمل الشماسي في تصميم البيوت المحمية وتركيب الأجهزة الخاصة بنظام الزراعة المائية للراغبين في تحويل جانب من مساحات بيوتهم إلى مزارع منتجة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه المتنوعة على مدار أيام السنة، كما يشارك في المعارض الخاصة بالمنتجات الزراعية لعرض تجربته وشارك في جميع دورات مهرجان ليوا عجمان للرطب الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية.

وشارك الشامسي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بعقد ورشة تدريبية لأصحاب الهمم والمواطنين عن الزراعة المائية وكيفية تصميم وتنفيذ البيوت المحمية ومتابعة أعمال الزراعة، منوهاً بأن الزراعة المائية غير مكلفة وتحقق الوفرة وتأتي في إطار توجه الدولة في دعم الإنتاج الزراعي.

ويطمح الشامسي بعمل مزرعة متخصصة في عجمان لإنتاج الخضروات وعمل العديد من المزارع في الأحياء السكنية، مشيراً إلى أنه يريد مساحات صغيرة يمكنه خلالها الزراعة بصورة عمودية ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الزراعة المائية عن طريق البيوت المحمية هي المستقبل للزراعة في العالم.

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