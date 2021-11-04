عدد جديد من مجلة الجندي يتناول أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية

المصدر: وام

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صدرت مجلة "الجندي" التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 574 لشهر نوفمبر 2021.

وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت "كلمة الجندي" تحت عنوان " دبي للطيران.. نجاح متواصل " ..

ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر نوفمبر 2021 للحديث عن "معرض دبي للطيران 2021"، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على أهمية هذا المعرض الدولي الذي يشكل فرصة ثمينة للنهوض بقطاع الطيران على المستوى العالمي.

وفي باب "دراسات وتحليلات"، أعدت المجلة دراسة، بعنوان: "استراتيجيات الجيوش العظمى لمواجهة التغير المناخي".

ونشرت في باب "لقاء العدد" حواراً مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة تاليس للأنظمة الأرضية والجوية، " كريستوف سالومون"، حيث تحدث عن أنشطة الشركة على المستوى الدولي، وأهمية السوق الإماراتية بالنسبة لها، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المتابع للشؤون الدفاعية.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

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