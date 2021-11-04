شرطة دبي تكرم مواطناً عثر على محفظة وسلمها للمعثورات في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العقيد حارب الشامسي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعقيد عادل الجوكر مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط، كرم خالد محمد جاسم الحوسني، وذلك لأمانته وحرصه على تسليم محفظة، تحوي مستندات رسمية ومبلغا يقدر بـ 15 ألف درهم، إلى إحدى نقاط المفقودات والمعثورات في موقع معرض إكسبو 2020 بعد عثوره عليها في المعرض.

وتقدم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بالشكر والتقدير إلى المواطن خالد الحوسني لحسن أمانته وتعاونه مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وتسليمه المحفظة إلى الجهات المعنية.

وأكد أن تكريم هذا المواطن الأمين، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، فيما سلمت شرطة دبي المحفظة إلى صاحبها.

وأعرب المواطن خالد الحوسني عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أنه حافز له وللجميع بأهمية الحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز