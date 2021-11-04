دبي القابضة تُطلق حملة وطنية احتفاءً بـ "عام الخمسين" بالتزامن مع يوم العلم الإماراتي

المصدر: البيان

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احتفاءً بيوم العلم الإماراتي وعام الخمسين الذي يمثّل اليوبيل الذّهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت دبي القابضة اليوم حملة إبداعية تبعث من خلالها رسائل تعبّر عن الوحدة والتعاون و بين جميع من يشعرون بالانتماء للدّولة ويعتبرون الإمارات بمثابة بلدِهم.

وتؤكد حملة " لكم وللإمارات ولحياة أفضل" التزام دبي القابضة بمواصلة مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية في مسيرة نجاح دولة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة نحو استمرار التنمية و التطوير.

وتستوحي الحملة فكرتها من تنوّع ثقافات سكان وزوار الإمارة الذين يتوافدون إليها من مختلف أنحاء العالم، ومواطنيها ومقيميها الذين ساهموا في تطوّرها لما وصلت إليه اليوم، كما أن الحملة تعكس الطموحات الكبيرة التي حقّقتها دبي القابضة والتي عزّزَت من خلالها نموّ الإمارات وضمان حياة مميّزة لكل من يعيش فيها أو يزورها فيها الكثير من الإزدهار.

وتتضمّن الحملة فيديو يعّبر عنها سيتم عرضه عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإذاعيّة التابعة للمجموعة وفي جميع وِجهات ومجمّعات دبي القابضة في الإمارة على مدار الشهر.

وفي هذه المناسبة الخاصة، قال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: " أطلقنا اليوم حملة وطنية تحتفي بعام الخمسين تزامناً مع يوم العلم الذي نراه عالياً شامخاً ورمزاً لما حلمنا بأن نكون عليه اليوم، وهو المناسبة الأمثل بالنسبة لنا لبدء احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رسائل خاصّة تركّز بشكلٍ محوري على الإنسان في الإمارات ونجاحاته، وتستعرض أيضاً فخرنا واعتزازنا بمساهمات دبي القابضة وتأثيرها الإيجابي الكبير في الدّولة القائمة على أسس المجموعة من الابتكار والتعاون والطموح من أجل حياةٍ أفضل."

وقد أحيت دبي القابضة يوم العلم الإماراتي ورفعته في جميع مكاتبها ومعالمها ووجهاتها مؤكدةً التزامها بدعم عجلة التطّور الاجتماعي والاقتصادي في الدّولة ورسم معالم مستقبله.

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