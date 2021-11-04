احتفاءً بيوم العلم.. مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ترفع العلم على ساريتها

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمناسبة "يوم العلم" احتفالية رفع العلم على سارية المؤسسة وعزف النشيد الوطني، في مقرها بدبي والمستشفيات والمراكز والصحية والمرافق التابعــة لها في جميع أرجاء الدولة، وذلك ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية وإعلاءً لقيمة العلم رمز الاتحاد والسيادة الوطنية، وتقدم المحتفلين سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة ومدراء الإدارات والأقسام وجمع من الموظفين والمتعاملين.

وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور يوسف السركال إن الاحتفال بيوم العلم الذي يمثل رمز السيادة والوحدة الوطنية، تعد مناسبة للفخر والاعتزاز والتأكيد على مصير واحد وانتماء واحد لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً، بما يسهم في تعزيز مفاهيم المواطَنة الصالحة ومواصلة العمل والإنجاز والاحتفاء بما تحقق من منجزات حضارية وإنسانية.

وأشار سعادة الدكتور السركال إلى أن هذه المناسبة الوطنية يجسد فيها أبناء الإمارات سنوياً أسمى معاني الوحدة والتلاحم، للتعبير عن التزامهم بالقيم التي غرسها الآباء المؤسسين، وتصميم المستقبل بثقة على ضوء مبادئ الخمسين لتحقيق نقلة حضارية إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية المستدامة". وجدد الولاء للقيادة الرشيدة على خدمة الوطن ومواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الأمم بمزيد من العمل والابتكار.

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