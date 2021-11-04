الإمارات.. تقلبات جوية وأمطار اعتباراً من اليوم وحتى الاثنين

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الإثنين 8 نوفمبر الجاري، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشمال الشرقي ويصاحبه منخفض جوي وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا يعمل على تدفق كميات من بخار الماء.

ومن المتوقع تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة.

ومن يوم السبت إلى الإثنين، تزداد كميات السحب على البحر والجزر وعلى بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية من الدولة مع فرصة سقوط الأمطار على فترات وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

ومن المتوقع ايضا أن تكون هناك فترة هدوء في الأحوال الجوية خلال فترة الليل والصباح مع زيادة الرطوبة على المناطق الداخلية لذلك يحتمل أن يتشكل الضباب او الضباب الخفيف على مناطق محدودة خاصة يومي الجمعة والسبت.

وتتأثر الدولة عادة خلال شهر نوفمبر بإمتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

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