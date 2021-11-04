جمارك دبي ترفع العلم بمقرها الرئيسي ومراكزها

المصدر: (دبي – البيان )

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لعامها الخمسين، احتفلت جمارك دبي أمس بيوم العَلَم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة، حيث بدأت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة عند الساعة 11 صباحاً بحضور أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الدائرة في المقر الرئيسي، والمراكز الجمركية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز