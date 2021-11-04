دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة يحتفلان بالمناسبة الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت دائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، بمناسبة «يوم العلم»، وسط أجواء وطنية مميزة، وعلى وقع أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات. بدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات، الذي يشكل رمز الانتماء والولاء، والمحبة، أمام مبنى دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي، وتأدية تحية العلم، بحضور عدد من الموظفين من الجهتين.

وقال الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: إنّ تنظيم هذه الاحتفالية السنوية برفع علم الإمارات في الثالث من شهر نوفمبر يعكس مدى الحب والتقدير والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي بذلت الكثير من أجل نهضة هذا الوطن العزيز ووحدته وسيادته، فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية حرصت قيادتنا على بناء وطن قوي ومتماسك ومتطور، أصبح نموذجاً لسائر الدول الأخرى في التقدم والتنمية والتسامح والإنسانية.

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