«آفاق الإسلامية للتمويل»: محطة تاريخية بمسيرة التنمية

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت «آفاق الإسلامية للتمويل»، أمس بيوم العلم، المناسبة الوطنية التي تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء دولة الإمارات، والفخر بالانتماء إليها، والاعتزاز بتاريخها وحاضرها وما ترسمه للمستقبل.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «ترتدي احتفالية هذا العام بيوم العلم طابعاً استثنائياً، حيث تتزامن مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي «للعام الخمسين» الذي يشكل محطة تاريخية تعكس ما شهدته الدولة في مسيرة التنمية من إنجازات وقفزاتٍ نوعية». وأضاف: «ترفرف راية الإمارات خفّاقةً في «يوم العلم»، فخراً بكل الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة، ونجاحها المتواصل في تحويل التحدّيات إلى فرص للإبداع والتطوير»

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