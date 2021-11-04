«الموانئ والجمارك»: تجديد لعهد الوفاء

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بيوم العلم في المواقع المختلفة التابعة لها بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ولفيف من الموظفين والمتعاملين،باعتباره رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين عام الماضية والخمسين القادمة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نجدد في هذا اليوم عهدنا مع الوطن وقيادته الرشيدة بالإخلاص والتفاني والعزم ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الطموحات واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأها الآباء المؤسسون منذ خمسين عاماً، ونحتفي خلالها اليوم بالمكانة الريادية والإنجازات التي حققتها الدولة والتي كان آخرها تنظيم «إكسبو دبي».

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