حاكم الفجيرة: علم الإمارات رمز اتحادنا ومصدر عزتنا وسيادتنا

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن كل يومٍ يمر على الإمارات هو يوم للعمل، ويوم للعلم، ويوم للاحتفاء باللحمة الوطنية الفريدة التي يتمتع بها هذا الشعب الكبير، ونحن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نمضي قدماً نحو المستقبل، كي نؤكد للعالم أن الإمارات تعيش أزهى أيامها، بحكمة قادتها وهمة شبابها.

وأضاف: في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، يرتفع علم دولة الإمارات خفاقاً في كل أرجاء البلاد، ويصدح النشيد الوطني الإماراتي على جنبات هذه الأرض الطيّبة، حيث يجدد هذا الشعب العظيم لعهد الولاء وميثاق الوفاء، تحت راية الاتحاد ومقدراته النفيسة، التي تعزز سيادة دولتنا الفتية بين دول العالم على مر الزمان، وتوّج طموح مؤسسيه، الحالمين الأوائل، وتحتفل بالمعاني الوطنية ومشاعر التلاحم بين قادة الوطن وشعبه المعطاء.

وأكد سموه مواصلة مسيرة العمل الدؤوب، والجهود المخلصة، نحو تحقيق أهداف الإمارات ورؤيتها الاستراتيجية التي لا تعرف المستحيل ولا تعترفُ بهِ، وتحفظ أصالتها التاريخية وماضيها التليد عبر بناء الحاضر واستشراف المستقبل.

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