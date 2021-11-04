حاكم عجمان: يوم العلم أبلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له

المصدر: (عجمان - وام )

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وهو أبلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له وتجديد الولاء والعهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً لنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة الاحتفال برفع العلم: إن «يوم العَلَم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه، وهو يوم نتذكر فيه ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون.

وقال سموه: سنقف دائماً تحت علم دولتنا العزيزة رافعين رؤوسنا نحو العلا، متحلين بالإرادة واليقين الخالص بالله بأن وطننا محمي بشعبه، غني بسواعد بنيه، معتز بمبادئه على خطى الآباء المؤسسين.

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