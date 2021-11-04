صقر غباش يرفع العلم على سارية مقر المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برفع علم الدولة على سارية المقر الرئيسي للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع رفعة في مقر الأمانة العامة بدبي.

وقال معالي صقر غباش «في هذا اليوم الوطني، نجدد باسمنا وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الولاء لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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