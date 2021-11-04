قطاع النشر في «دبي للإعلام» يحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

احتفى قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بيوم العلم، أمس، في إطار الاستجابة للمبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012.

إذ نظمت احتفالية خاصة بمراسم رفع العلم في الساحة الرئيسة لقطاع النشر، حضرها: أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من مدراء التحرير ورؤساء الأقسام والمحررين والإداريين. ورُفعت راية الوطن، خلال الاحتفالية، على السارية الرئيسة، في تمام الساعة الحادية عشرة.

قيمة ومكانة

وقال أحمد الحمادي في هذه المناسبة: إن يوم العلم، يمثل مناسبة وطنية، لتأكيد قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة، بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه قادة الدولة المؤسسون، حيث يواصل حمل شعلة نهضتها قادتنا الأكارم.

وأشار الحمادي إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة، هو احتفاء بمنجزات وطن، وعطاء دولة، وإرادة قيادة بذلت الغالي والنفيس، ولا تزال، لإسعاد أبنائها، ولضمان الحياة الكريمة لهم، حيث يجسد هذا الاحتفاء، أعمق معاني الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات.

مناسبة غالية

وفي السياق، احتفل قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بيوم العلم. وقام برفع علم الإمارات، فيصل عبد الله المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سارة الجرمن مدير إدارة القنوات العامة، وهبة السمت مدير إدارة الإعلام الرقمي، ونجلاء القاسم مدير إدارة تقنية المعلومات، وعدد من الموظفين في قطاع الإذاعة والتلفزيون.

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