«حمدان لإحياء التراث»: عنوان سيادتنا ووحدتنا

المصدر: (دبي - البيان)

احتفى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الجميرا بالمناسبة، وترأس مراسم رفع العلم، عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، بحضور جميع الموظفين بالمركز، لتخليد ذكرى وطنية تتجدد كل عام لتعكس ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته كرمز لسيادة الدولة ووحدتها.

وتقدم بن دلموك بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، في ظل نهضة أثمرت برؤى قيادتها السديدة، وإنجازات لا حصر لها، تثبتت بسواعد أبنائها وتكاتف أهلها، وأن الاحتفاء بالعلم اليوم أيضاً يأتي معززاً لروح الانتماء للوطن مع اقتراب الاحتفاء بعامها الـ 50.

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