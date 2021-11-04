نهيان بن مبارك: رمز لحاضر الوطن وحضارته

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن علمنا هو رمز لحاضر الوطن وحضارته وكرامته وعزته، كما أن التفافنا حوله، هو أبلغ دليل على قوة التلاحم المجتمعي، سواء بين المواطن والقيادة، أو بين فئات المجتمع، وعلم الإمارات سيبقى عالياً، ببطولات رجاله، وإبداعات أبنائه.

جاء ذلك، خلال رفع معاليه علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي، أمس، بحضور عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، واللواء مهندس ناصر اليبهوني الظاهري مدير قطاع شؤون القيادة، والمهندس جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني، وعدد من القيادات الدينية.

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