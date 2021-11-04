ذياب بن محمد بن زايد: فخر واعتزاز

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، علم الدولة أمام ساحة الديوان يرافقه عزف السلام الوطني. حضر المراسم التي تقام بمناسبة يوم العلم الدكتورة مها بركات مدير عام مكتب «فخر الوطن» ومديرو الإدارات والأقسام وموظفو ديوان ولي العهد وعدد من موظفي مكتب فخر الوطن.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: إن احتفاءنا بيوم العلم هو تعبير عن فخرنا واعتزاز بوحدتنا ورمز قوتنا ومسيرة دولتنا المباركة وإنجازاتها الحضارية الرائدة على مختلف المستويات.

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