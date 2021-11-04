المصدر: (دبي - البيان)

احتفت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وندوة الثقافة والعلوم، بالمناسبة، حيث رفعتا علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة : «في يوم العَلَم تجتمع قلوب الإماراتيين للتعبير عن حبِّ الوطن والولاء له والانتماء إلى أرضه الطيبة، هذا اليوم، يجسِّد رمزاً للوطن، وتعبيراً حياً عن وحدته الوطنية وتلاحم شعبه فيما بينهم، كما أنه تظاهرة وطنية غالية على قلوب الجميع لما يجسِّده من مشاعر المحبة والتقدير لأرض الإمارات بين أبناء الدولة والمقيمين على حدٍّ سواء».

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