«إينوك» ترفع راية الوطن احتفالاً بيوم العلم

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مجموعة «إينوك»، الشريك الرسمي للطاقة المتجددة في «إكسبو 2020 دبي»، بيوم العلم لدولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم لدولة الإمارات.

وعلى غرار كل عام، تحتفل مجموعة «إينوك» بروح الاتحاد من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي تعكس انتماء وولاء «إينوك» للوطن، وتعبّر عن ثقافة المبادرة والالتزام بالتميز بين كوادر المجموعة، إذ رفعت إدارة المجموعة بالنيابة عن الموظفين علم دولة الإمارات، وذلك مع الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية واتباع مبادئ التباعد الاجتماعي.

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