«نخيل»: مناسبة للتأكيد على حب الوطن

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة «نخيل»، بيوم العلم، وذلك عبر فعالية خاصة، تم تنظيمها بهذه المناسبة، في مقرها الرئيس بدبي، وشارك في الفعالية أعضاء مجلس إدارة شركة «نخيل»، وفريق الإدارات العليا والموظفون، حيث تم رفع العلم الوطني، كونه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، وتعبيراً عن حب الوطن والانتماء له، وذلك تزامناً مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات الاتحادية الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعتبر شركة نخيل، محفظة مشاريعها، والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة، بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي.

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