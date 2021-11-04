«إمباور»: فرصة عظيمة نستذكر فيها جهود المؤسسين

المصدر: (دبي- البيان)

رفعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات التبريد المناطق في العالم، علم الدولة في مكاتبها ومقارها ومحطات تبريد المناطق التابعة لها، بحضور مسؤولي وموظفي وفرق عمل المؤسسة، احتفالاً بـ«يوم العلم» وما يجسده من إعلاء قيم الولاء والفخر لقيادة هذا البلد المعطاء، والتعبير عن مدى المحبة والاعتزاز بهذا العلم، الذي أصبح رمزاً للأمن والسلام، ويعيش في وجدان كل إماراتي وكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعد هذه المناسبة الوطنية فرصة عظيمة لنستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين لتأسيس الدولة تحت راية خفاقة واحدة، وإرساء دعائم نهضتها ووضع لبنة لصرح حضاري وتنموي رائد عالمياً».

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