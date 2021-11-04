«مصدر»: تجسيد للوفاء والتلاحم بين الشعب والقيادة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أمس كل الدوائر والوزارات الاتحادية احتفالية «يوم العلم» التي تقام سنوياً تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر.

وأقيمت المراسم الخاصة بالمناسبة أمام مركز المعرفة في مدينة مصدر، بحضور عدد من مديري الإدارات في «مصدر» وموظفيها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «يجسد يوم العلم معاني الوفاء والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويعبّر هذا اليوم العظيم عن فخر واعتزاز الإماراتيين والمقيمين بمسيرة التطور التي شهدتها الدولة على مدى السنوات الماضية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز