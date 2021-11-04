50 موظفاً من 50 جنسية في بنك «إتش إس بي سي» يرددون أشعار زايد

المصدر: دبي - البيان

حطم بنك «اتش اس بي سي - الإمارات» HSBC رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن قام خمسون موظفاً لديه من خمسين بلداً بترديد مجموعة أبيات من قصيدة «الله عطانا خير وأنعام» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات، للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ولإبراز مدى التزام البنك بالتنوع الثقافي والشمولية والتواصل العالمي التي تمثل قيماً مشتركة مع دولة الإمارات .

فقد اجتمع خمسون موظفاً من 50 بلداً، ممن يعملون في المقر الرئيسي لبنك HSBC الإمارات في وسط مدينة دبي، لتحقيق الرقم القياسي لـ «أكبر عدد من الجنسيات تردد قصيدة شعرية».

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات : «يرمز رقمنا القياسي الخمسين الذي تم تسجيله إلى ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وإنه لمن دواعي فخرنا الإعلان عن هذا الإنجاز في يوم الاحتفال بيوم العلم الإماراتي. لقد اجتمعنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإرسال رسالة تقدير للدولة من خلال ترديد واحدة من أشهر القصائد الشعرية التي كتبها المغفور له الشيخ زايد».

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