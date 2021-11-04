علم الإمارات يرفرف عالياً فوق مقرات دوائر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بالاحتفال بيوم العلم، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، احتفلت دوائر أبوظبي بهذه المناسبة.

ولاء وانتماء

وشاركت دائرة القضاء بأبوظبي برفع علم الدولة على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة، وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «إن الاحتفال يجدد معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة، التي حققت المنجزات ومهدت كل السبل لأبنائه المخلصين لتحقيق التميز، لتبقى راية الوطن خفاقة عالية في جميع الميادين». من جانبه، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «إن الاحتفال يعزز معاني حب الوطن والانتماء إليه في أبهى صوره».

تلاحم ووحدة

وشاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهذه المناسبة الوطنية، وقام سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة برفع علم الدولة في الساحة الأمامية لمبنى الهيئة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات، وقال «إن يوم العلم يعكس تلاحم أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها تحت راية العلم، ووحدة أهدافهم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته».

توافق تاريخي

وشارك مركز الإحصاء – أبوظبي بمقره الرئيسي بأبوظبي في الاحتفالية وتم رفع علم الدولة عالياً شامخاً بعزة وفخر، وقال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: لقد رفعنا عالياً علم دولتنا الحبيبة ليرفرف بشموخ في توقيت تاريخي لن يتكرر إلا بعد مرور 50 عاماً أخرى، مضيفاً: هذا التوافق التاريخي مع الزمان والمكان، يدعونا إلى حمل هذا الشرف بفخر ومسؤولية لمواصلة النجاحات والإنجازات المطلوبة للخمسين عاماً المقبلة.

طابع استثنائي

وأكد محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن يوم العلم يكتسي طابعاً استثنائياً لتزامنه مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ50 عاماً على تأسيس الاتحاد وانطلاق مسيرة التقدم والرفعة، وقال الحمادي: "حققنا إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجلها الحافل، بعدما أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تطور مشروعاً للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل.

تفاعل وطني

من جانبه، قال الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بهذه المناسبة: إن «يوم العلم» شاهد حي على التفاعل الوطني، والتلاحم بين أبناء الوطن، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، وترسيخاً لصورة الإمارات في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ما يعكس محبة ووفاء شعب الإمارات لقيادتها الحكيمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز