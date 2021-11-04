مؤسسات الدولة تحتفي بـ«يوم العلم» وتجدد الولاء للقيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت المؤسسات في الدولة بـ«يوم العلم»، وجددت الولاء للقيادة الرشيدة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفاء بـ «يوم العَلَم»، في الثالث من نوفمبر من كل عام. وبهذه المناسبة، احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بـ«يوم العلم»، وقام عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسّة، برفع علم الدولة على السارية الرئيسية بالمقر الرئيسي للمؤسسة في أبوظبي، وأكدت «المؤسسة» أن هذا اليوم يجسد منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها الجميع من ولاء وانتماء وفخر واعتزاز واستعداد للتضحية من أجل الوطن بكل غالٍ ونفيس.

وأكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاحتفاء بالمناسبة «هو رسالة تحمل في ثناياها كل معاني التقدير والامتنان لكافة الجهود المخلصة التي ساهمت في إعلاء هذه الراية منذ رفعها للمرة الأولى في قصر الضيافة بدار الاتحاد على يد الآباء المؤسسين إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971».

مشاركة

وشارك صندوق الزكاة برفع العلم أمام مقر الصندوق بأبوظبي، مؤكداً أنّ مشاركة الجميع في الاحتفال بهذا اليوم هو دليل وفاء لوطننا الحبيب وقيادتنا الرشيدة.

مناسبة

وشاركت جميع مراكز شرطة رأس الخيمة ومختلف إداراتها بالمناسبة، وقال العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة «إن الاحتفال يمثل انعكاساً قوياً على عمق التلاحم والتكاتف بين الشعب وقيادته الرشيدة».

سعادة

وأعربت رشا خلف الشامسي، مدير عام هيئة النقل عجمان، عن سعادتها بالصورة المشرفة التي تعكس قيم التلاحم الوطني وتتضافر كل الجهود في هذا اليوم للتعبير عن الولاء للوطن والانتماء تحت راية العزة والقيم والثوابت الوطنية.

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