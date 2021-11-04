عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية

المصدر: غلاسكو - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر «COP 26»، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة - بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

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