الشيخة فاطمة تبحث مع ملكة هولندا التعاون بين المؤسسات النسائية

المصدر: أبوظبي- وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الملكة ماكسيما ملكة هولندا الصديقة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - بزيارة الملكة ماكسيما إلى دولة الإمارات، متمنية لها طيب الإقامة.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا الصديقة، وما تشهده من تطور ونمو مستمرين. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات النسائية، والمعنية بمجالات رعاية الطفولة، في دولة الإمارات وهولندا، بما يسهم في الارتقاء بالمرأة وتمكينها، ويدعم استقرار الأسرة، الذي يعد أساساً لاستقرار المجتمع. وأطلعت سموها، ضيفة البلاد على التقدم الذي تشهده دولة الإمارات، في مجال مشاركة المرأة، وتفعيل دورها في مختلف ميادين العمل.

وتطرق اللقاء إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، وأهميته، في تعزيز التواصل بين ثقافات الشعوب، والتعريف بإنجازاتها، وأحدث ابتكاراتها في مجالات الاستدامة وحلولها، لما فيه خير البشرية وازدهار مستقبلها. وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عن ترحيبها بالحضور الثقافي والحضاري الهولندي المتميز، الذي يجسده جناح هولندا المشارك في معرض «إكسبو 2020».

إشادة

من جانبها، أشادت ملكة هولندا، بدعم سمو الشيخة فاطمة، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، ومبادرات سموها العالمية في تعزيز دور المرأة وتمكينها، إلى جانب رعاية الطفولة، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.. مثمنة ما حققته المرأة الإماراتية من مكتسبات، وما تحظى به من دعم ورعاية.

حضر اللقاء سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة إليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة فاطمة بنت سرور بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، حرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والوفد المرافق لملكة هولندا.

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