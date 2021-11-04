انخفاض درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا وصحوا وغائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز أن طقس اليوم الخميس سيشهد تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز في بيان، حول حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين - إلى أن طقس يوم غد الجمعة، سيكون رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحا خاصة غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوه إلى أن طقس السبت سيظل رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحا يصبح غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس " الأحد " رطبا صباحا يصبح غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الاثنين طقسا رطبا صباحا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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