محمد بن راشد: علم الإمارات سيظل شامخاً بعزيمة أبناء الوطن وإصرارهم على التميز والريادة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات سيظل شامخاً بعزيمة أبناء الوطن وإصرارهم على التميز والريادة.

جاء ذلك خلال قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس وفي تمام الساعة الـ 11 صباحاً برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في ساحة الوصل في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تلا ذلك قيام موسيقى الشرطة بعزف السلام الوطني.

ويأتي الاحتفال بمناسبة «يوم العلم» ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع علم الدولة في مختلف أنحائها في توقيت موحّد في الثالث من نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يصادف تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأحاط بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاحتفالية المئات من طلاب المدارس الحكومية والخاصة في دبي، كما ضمت الاحتفالية جمعاً من طلبة أكاديمية شرطة دبي، ولفيفاً من كبار المواطنين، في دلالة رمزية لإبراز قيمة هذا اليوم المجيد في التفاف جميع أبناء الوطن من مختلف الأجيال ومن كافة الأعمار حول راية الاتحاد، يجمعهم حب الوطن وعمق الانتماء إلى ترابه وصدق الولاء لقيادته.

ثوابت راسخة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة: اخترنا أن يكون الاحتفال بيوم العلم ضمن موقع اجتمع فيه العالم على أرض الإمارات لتحقيق هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للإنسان، ومن وسط هذا الجمع العالمي وفي هذه المناسبة الغالية، نؤكد رسوخ ثوابتنا الوطنية والقيم التي قام عليها بناء الاتحاد ومن أهمها الانفتاح على العالم والرغبة الصادقة في توثيق جسور التعاون البنّاء مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة، للوصول إلى غد يعمه السلام والرخاء والاستقرار.

وأشار صاحب السمو إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها علم الإمارات الذي ظل على مدار 50 عاماً شاهداً على إنجازات نوعية كبيرة أثمرتها نهضة تطوير شاملة بدأها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل توطيد أركانها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويتابع تقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويؤازر مسيرتها أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضاف سموه: «سيظل علم الإمارات شامخاً بعزيمة أبناء الوطن وإصرارهم على التميز والريادة، وسيبقى عزيزاً بعملهم وعلمهم، سنعليه والأجيال من بعدنا رمزاً لرفعة الإمارات وعنواناً لهويتها وقوة اتحادها وصلابة بنيانها واتساع طموحاتها للمستقبل، نرفعه بإنجازات نفاخر بها الأمم والشعوب ضمن نهضة تطوير طموحة يقودها أخي الشيخ خليفة بن زايد وبمتابعة أخي الشيخ محمد بن زايد، وبدعم إخواننا حكام الإمارات لنصل معاً إلى قمم جديدة نصنع بها مستقبلنا ونشارك في صنع مستقبل العالم من حولنا. ونتقدم برايتنا الصفوف لنشر ضياء الأمل في كافة ربوع العالم ليبقى علم الإمارات بشرى خير وتفاؤل لكل أرض يحل بها أو موقع يصل إليه».

جهود

وأشار سموه إلى خصوصية الاحتفال بيوم العلم هذا العام، إذ يأتي في وقت حققت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة نصراً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، بتغلبها على تحدٍ عالمي صعب، عاناه العالم على مدار قرابة العامين، وقال سموه: إن اجتياز الإمارات لأزمة عالمية بحجم جائحة توقفت معها عقارب ساعة الإنتاج في شرق العالم وغربه لم يكن ليتحقق إلا بالاصطفاف في مواجهة هذه الأزمة، وتوحيد الجهود وتضافر المبادرات، والتخطيط السليم الذي شمل كافة ربوع الدولة، لتخرج الإمارات منتصرة تأكيداً لقدرتها الكاملة على تخطي كافة المعوقات، ليأتي الاحتفال بيوم العلم مواكباً لاستئناف الإمارات لمسيرة التطوير وانطلاق كافة قطاعاتها بهمة أعلى وطموح أكبر وإصرار على الوصول إلى المراكز الأولى.

وفي ختام الاحتفالية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية قيمة احترام العلم وإجلاله وتقدير مكانته وضرورة أن يتم غرس تلك القيمة في نفوس النشء منذ مرحلة عمرية مبكرة تأكيداً لانتمائهم وترسيخاً لولائهم للوطن وارتباطهم برايته بكل ما تحمله من معان ودلالات.

وإلى ذلك وفي تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في «تويتر» قال سموه: «احتفلت دولة الإمارات اليوم «أمس» في مدارسها وجامعاتها وهيئاتها ووزاراتها وبيوتها برفع علم الدولة رمز عزها ومجدها وسيادتها، واحتفلت برفعه في إكسبو أمام أجنحة 190 دولة. علمنا قبل خمسين عاماً كان مجرد فكرة، كان حلماً. واليوم نرفعه بفخر وعز أمام 190 دولة. حفظ الله دولة الإمارات».

أحمد بن محمد: رايتنا خفاقة بجهود أبناء الإمارات المخلصين

دوّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «في يوم العلم، اختار محمد بن راشد إكسبو 2020 دبي ليرفع علمنا خفاقاً أمام العالم، ونجدد في هذا اليوم العهد لدولتنا وقادتنا وشعبنا بأن تبقى رايتنا خفاقة بجهود كل أبناء الإمارات المخلصين.

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