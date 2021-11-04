وزارات الدولة ترفع العلم عالياً وسط أجواء احتفالية

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

احتفت وزارات الدولة بـ«يوم العلم» أمام مقراتها أمس، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات في المؤسسات والوزارات بشكل موحد.

فخر واعتزاز

وأقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس احتفالية بمناسبة «يوم العلم»، ورفع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وذلك بحضور معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من موظفي ومنتسبي الوزارة.

وتقدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتهنئة إلى الجميع قائلاً: «نعبر اليوم عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي نجدد فيها العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة»، حيث نرفع علم الوطن عالياً في سماء دولة الإمارات وفي كافة بعثات الدولة في الخارج تذكيراً بالإنجازات التي حققناها، وتعبيراً عن طموحاتنا المستقبلية التي تعانق عنان السماء».

وشاركت في هذه المناسبة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية في كافة أرجاء العالم، حيث رفعت علم الدولة في مقارها بحسب توقيت البلد المضيف، بحضور أعضاء بعثات الدولة من السلك الدبلوماسي والقنصلي.

أجواء احتفالية

ووسط أجواء احتفالية وطنية تعكس حب الوطن، احتفلت وزارة المالية بهذه المناسبة، وقام معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، برفع عَلَم الإمارات خفاقاً عالياً على سارية وزارة المالية، وشارك في الاحتفالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الوزارة.

حصة بوحميد وعبد الرحمن العور

ورفعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عَلَم الإمارات على المبنى المشترك لوزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين والموظفين في الوزارتين.

تجسيد للانتماء

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن يوم العلم يجسد الانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة بأسمى معانيه، وهو مناسبة غالية على قلوب الشعب الإماراتي إذ نحتفي فيها برمز سيادتنا ورفعتنا ونؤكد التفافنا خلف قيادتنا الرشيدة ونعبر بأبهى الصور عن وحدتنا الوطنية وتمسكنا بهويتنا وتلاحمنا في سبيل بقاء راية دولة الإمارات شامخةً في مختلف المجالات والميادين.

تعزيز الانتماء

واحتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي بيوم «العلم» بحضور القيادات في الوزارة ومديري الإدارات والأقسام والموظفين، في أجواء احتفالية من مشاعر الوفاء للوطن وقيادته الحكيمة، ورفع الحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار الخمسين عاماً الماضية جاءت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة ودعمها لاستثمار الإنسان وتمكينه، وتعزيز الانتماء والهوية وحب الوطن والاعتزاز والفخر بمنجراته.

إنجازات

واحتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بيوم العلم، برفع علم الإمارات خفاقاً يعانق سماء الإنجازات على مباني الوزارة بمختلف إمارات الدولة، بحضور الوكلاء وعدد كبير من الموظفين، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم.

مواصلة الجهد

وشاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفالات، وتم رفع علم الدولة في الساحة الخارجية لمقر الوزارة في أبوظبي، وذلك بحضور طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومديري الإدارات وبقية موظفي الوزارة.

وأعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالاحتفال بيوم العلم، مؤكدين مواصلة بذل الجهد والتفاني في العمل والعطاء لرفعة الوطن، وليبقى علم دولة الإمارات عالياً شامخاً في جميع المحافل وعنواناً لمسيرة التطور والازدهار في الخمسين عاماً المقبلة.

اعتزاز وولاء

وتقدم المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، الحضور من قيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية، وتم رفع علم الدولة على سارية مبني الوزارة في أبوظبي، تعبيراً عن الاعتزاز والولاء والانتماء للوطن الغالي من خلال العلم رمز الاتحاد والعزة والكرامة.

وحضر الاحتفالية وكلاء الوزارة المساعدون، كل من سلطان راشد المطروشي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والمستشار داوود أبو الشوارب رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والقاضي إبراهيم أحمد الحوسني رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، ومديري الإدارات والموظفين.

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