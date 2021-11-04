سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية ومدير«الطاقة الذرية»

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، كلاً من كارين الهرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، ورافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي تستضيفه مدينة غلاسكو باسكتلندا.

وقال معاليه عبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: «التقيت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار خلال مؤتمر @COP26 وناقشنا مجالات الاهتمام المشتركة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والعمل المناخي والتنمية المستدامة في منطقتنا».

وأضاف معاليه: «سررت بلقاء السيد رافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجمعنا بها شراكة تمتد لعقد من الزمن. ناقشنا شؤون القطاع فيما تشكل الطاقة النووية السلمية مكوناً مهماً ضمن مزيج الطاقة المتنوع في الإمارات دعماً للنمو المستدام».

واحتفل جناح الإمارات في مؤتمر #COP26 بيوم العلم، حيث قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «احتفلنا بيوم العلم في جناح الإمارات في مؤتمر #COP26 وكلنا فخر بإنجازات الوطن وتقدمه، ندعو العالم للانضمام إلينا في العمل المناخي لبناء مستقبل مستدام».

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