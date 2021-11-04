نهيان بن زايد: يوم العلم علامة فارقة في المسيرة التاريخية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن يوم العلم يجسد علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، ومنصة ملهمة لكي نستذكر قيم الماضي الأصيل والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، والتعبير عن قوة الاتحاد ووحدتنا والولاء للوطن والقيادة الرشيدة في الحاضر المزدهر.

وأشار سموه إلى أن يوم العلم، يمثل مناسبة وطنية غالية نفخر بها ونعتز بقيمتها الأصيلة، كما تسلط الضوء على المكانة المرموقة للدولة وإنجازاتها العريقة في مسيرتها التنموية التي قادتها للواجهة العالمية في مختلف المؤشرات والمجالات.

وقال سموه: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات بمناسبة يوم العلم».

وأضاف: «ونحن نحتفي بيوم العلم، فإننا نؤكد من جديد فخرنا واعتزازنا بالإنجازات الوطنية والمسيرة التاريخية لدولتنا وهي تحتفي بعام الخمسين ورحلة الازدهار والتنمية والنماء في ظل النموذج الحضاري الذي تعاصره بقيم السلام والتسامح والتعايش».

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