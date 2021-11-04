سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية برفع علم الدولة في تمام الـ 11 على سارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع رفعه عالياً على كل مباني إدارات وقطاعات الوزارة والقيادات العامة للشرطة، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «يوم العلم»، المناسبة التي لها مكانتها ورمزيتها الكبيرة، حيث يمثل العلم الإماراتي رمز رفعة دولة الإمارات وطموح شعبها وتطلعه نحو المستقبل برؤية القيادة الرشيدة.

وابتدأت مراسم الاحتفال بعزف سلام العلم، مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان علم الدولة على سارية وزارة الداخلية، وشهد الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط المتقاعدين والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي العاملين في وزارة الداخلية.

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