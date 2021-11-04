طحنون بن محمد: مناسبة تجسدت فيها معاني الانتماء للوطن

المصدر: العين - وام

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين علم الدولة في قصر غريبة بمدينة العين بمناسبة يوم العلم، وذلك بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين. وأكد سموه: أن هذه المناسبة تجسدت فيها معاني الانتماء لوطن استطاع خلال العقود الـ 5 الماضية أن ينافس دول العالم المتقدمة وأن يحقق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية رغم ما مر به العالم من ظروف ومتغيرات صعبة.

ورفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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