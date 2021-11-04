منصور بن زايد: يوم العلم مناسبة للاعتزاز بمسيرة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن يوم العلم مناسبة للاعتزاز بمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات، وتقدم سموه بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة «يوم العلم»، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة.

ورفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان علم الدولة ليخفق عالياً على سارية قصر الوطن وسط عزف السلام الوطني، في احتفال جرى تنظيمه، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب حاكم إمارة أبوظبي، ومعالي فارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ووكلاء وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

وقال سموه: إن يوم العلم الذي نحتفل به في ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، يحمل هذه السنة دلالة رمزية كبرى بتزامنه مع «اليوبيل الذهبي» لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مناسبة تُظهر تميّز الإمارات في مسيرتها التنموية الحافلة بالإنجازات ونموذجها العالمي الرائد في ترسيخ ثقافة السلام والتعايش، وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها المعطاء. وأكد سموه: إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تزخر بمعاني الفخر بنهضة الإمارات وتقديم الولاء لقيادتها الحكيمة، وتعزيز روابط المحبة والودّ والتسامح بين أبناء شعبها الكريم.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد عن تمنياته بأن يحفظ الله القيادة الرشيدة، وأن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والخير والرفاه والازدهار.

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