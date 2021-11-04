محمد بن زايد: نجدد العهد مع الوطن بقيادة خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا ورمزاً لوحدتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه في يوم العلم نجدد العهد مع الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بمناسبة يوم العلم: «قبل خمسين عاماً، توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، وفي «يوم العلم» نجدد العهد مع الوطن بقيادة الشيخ خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا».

وتحتفل الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم؛ ويرتفع العلم شامخاً في كافة أرجاء الدولة، ويخفق شامخاً فوق المباني والمنازل التي تتوشح بألوانه تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

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