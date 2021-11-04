محمد بن زايد يبحث مع ملك هولندا علاقات الصداقة

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك وليم ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك وليم الكسندر في قصر الشاطئ، حيث رحب سموه في بداية اللقاء به في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لهولندا وشعبها الصديق دوام الاستقرار والتنمية.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي» وأهميته في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشعوب والثقافات وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه العالم، فضلاً عن المشاركة المتميزة لمملكة هولندا في المعرض من خلال جناحها الذي يركز على قضية الاستدامة وما تمثله من أهمية بالنسبة إلى مستقبل العالم.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى هولندا.

وحضر اللقاء من الجانب الهولندي توم دي بروين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي وألويسيس سوهانس أدريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الهولنديين.

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